Giucas ipnotizza Delia al GF Vip: ma non finisce bene – VIDEO

Giucas Casella dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha deciso di mettere da parte tutti i suoi poteri da “paragnosta”. Nelle ultime ore, in vista della finale, ha voluto fare un’eccezione ipnotizzando Delia Duran.

Purtroppo, nonostante l’aiuto di Barù come valido assistente, le cose non sono finite esattamente bene e il video con l’ipnosi di Giucas è già diventato virale dopo pochissime ore.

Dopo aver rilassato Delia fino al punto di farla addormentare, la concorrente del GF Vip è stata disposta sulle classiche sedie che utilizza Giucas per fare i suoi famosi numeri di ipnosi.

Peccato che, una volta salito sopra il corpo della Duran, la modella venezuelana sia caduta a peso morto!

Ecco il VIDEO.

Se non votate lui, non avete capito niente 🤣🤣🤣 MAGHETT che piega ma non spezza Delia..

.. il dramma 2 sec dopo!

Votate Giucas ☀️👏

#gfvip #alleanzadelsole #solearmy #teambarù pic.twitter.com/prs4lW5Zcn

— MissEva (@MissEva88504720) March 13, 2022