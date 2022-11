Ieri sera Ginevra Lamborghini ha regalato una piacevole live su Instagram ai suoi follower, durante la quale ha chiacchierato di vari aspetti, dai nuovi concorrenti del GF Vip ai suoi nuovi progetti lavorativi. A proposito delle new entry, la sorella di Elettra ha detto la sua sulle tre nuove Vippone.

Micol Incorvaia, Sarah Altobello e Oriana Marzoli: cosa pensa di ciascuna di loro Ginevra Lamborghini? Nonostante abbia ammesso di aver visto solo degli spezzoni, Ginevra si è fatta già un’idea chiara delle tre nuove Vippone, rispetto alle quali ha spiegato:

Micol mi piace tanto, anche come ne parlava con Edoardo. Io credo nell’amicizia tra gli ex, ne sono certa. Io stessa ho mantenuto degli ottimi rapporti con i miei ex ai quali voglio bene come dei fratelli, quindi sono molto d’accordo col pensiero di Micol. Mi piace quella ragazza, tanto.