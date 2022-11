Giaele De Donà preoccupata per l’ingresso dei nuovi concorrenti: ecco per quale motivo, la sua particolare teoria

Giaele De Donà preoccupata per l’ingresso dei nuovi vipponi. La concorrente, in pensiero pure per il suo matrimonio con Bradford Beck, chiacchierando con il resto degli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip ha “drizzato le antenne” in modalità “alert”.

“Si vede che questo GF è molto scarso, per questo hanno fatto entrare 6 persone. Non è una cosa buona”, ha affermato Giaele dopo l’ingresso dei nuovi concorrenti nella Casa.

Come sappiamo bene, lo scorso giovedì sera sono entrati: Micol Incorvaia, Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Luciano Punzo.

Mi chiedo: ma Giaele si è resa conto di quello che è successo in questo mese e mezzo nella Casa dove vive?

Ginevra squalificata, Marco ritirato, Sarah ha abbandonato, Ciacci ed Elenoire sbattuti fuori dal televoto flash più gli altri eliminati di “default” hanno dimezzato il cast e OVVIAMENTE il GF ha dovuto fare entrare altri concorrenti per alimentare le dinamiche.