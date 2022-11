Le parole di Matteo Diamante non hanno fatto molto piacere a George Ciupilan, che dopo la puntata di ieri del GF Vip si è mostrato molto pensieroso. Ad accorgersi dell’umore del ragazzo è stata Giaele De Donà, che nella giornata di oggi si è confrontata con Ciupilan.

Giaele consola George dopo la puntata di ieri del GF Vip

Nelle passate ore Giaele ha voluto raggiungere George mentre si trovava in giardino da solo a fumare. La Vippona ha sentito l’esigenza di parlare con il ragazzo dopo i fatti di ieri sera in puntata:

Comunque Ciupi, volevo dirtelo ieri. Visto che ieri ti ho visto un po’ giù dopo il commento di Matteo, non rimanerci male per il commento che ha fatto. Lo avrà fatto per la situazione in cui sei, per avere un attimo di visibilità. Ricordati sempre che è un personaggio pubblico, che vorrebbe pure entrare pure lui qui, figuriamoci. Stai sereno…

“Rimanerci male, è normale…”, ha commentato Ciupilan. La De Donà ha allora aggiunto:

Lasciata questa cosa qui, lui prima di entrare mi ha detto delle cose. Ero in quarantena e l’ho chiamato. Abbiamo parlato sia di te che di Nikita. Su di te ha speso parole bellissime che sono sicura che non ha cambiato. Semplicemente ha preso la palla al balzo perché sapeva che facendo così avrebbe creato una dinamica. E’ una persona che ha già fatto dei reality, che uscire in un programma così può fargli solo comodo e quindi ha fatto questa uscita spiacevole, quindi non rimanerci male…

La Vippona ha poi avanzato una confidenza proprio sul conto di Matteo Diamante:

Lui me l’ha detto come è entrato all’Isola. Io gli ho chiesto ‘ma tu come hai fatto ad entrare all’Isola?’. Mi ha detto che ‘quando c’era l’Isola io parlavo di tutti, commentavo, mi mettevo a parlare male di tutti e così mi hanno preso’. Stessa cosa sta facendo qui.

Micol Incorvaia, presente alla chiacchierata, ha aggiunto: “Per esasperazione… Non è detto che ci riesca, anzi mi auguro di no perchè, come ha detto Nikita, dargli tutta questa importanza…”.