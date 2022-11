Matteo Diamante, intervistato in esclusiva da Chi Magazine, parla della fine della sua storia d’amore con Nikita Pelizon, svelando alcuni dettagli inediti dopo le ultime dichiarazioni nel corso dell’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip.

Non sono l’uomo che ha dipinto Nikita, dopo la puntata del GF Vip di ieri sera mia madre mi ha chiamato in lacrime dicendomi: “Con tutto quello che hai fatto per lei, ti ha descritto come un mostro”.

É più facile pensare che un uomo sia ossessionato dalla sua ex piuttosto che ascoltare la sua versione. Inoltre stanno pubblicando vecchi video di me a “Ex on the beach” in cui faccio il matto perché Nikita, dopo avermi detto “ti amo”, era già pronta a voltare pagina con altri concorrenti. E questo, certo, non aiuta.

Ci siamo fidanzati sette anni fa, poi si è allontanata da me in un momento difficile della mia vita in cui, a causa di investimenti sbagliati, ero rimasto a terra. Le dissi che capivo, nonostante fossimo innamorati, che era meglio per lei fare la propria strada perché non potevo garantirle un futuro. Ci eravamo conosciuti in discoteca, io facevo il PR e lei faceva la ragazza immagine. É entrata nella mia vita, l’ho accolta a casa mia, ma poi, quando ci siamo lasciati, ha avuto legami con due miei amici.

E allora le ho detto solo se, per favore, poteva evitare di uscire con persone del mio giro. Non l’ho minacciata o costretta a non frequentare nessuno della Liguria, come è venuto fuori, ma non potevo litigare con tutti per lei. É vero che me la sono presa con questi ragazzi, ma perché avevano tradito la mia amicizia, non per impedirle di fare la sua vita.