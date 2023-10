Ginevra Lamborghini si è calata nei panni di una straordinaria Madame, nel corso della sesta puntata di Tale e Quale Show del 27 ottobre. L’ex Vippona non solo ha sfoggiato una somiglianza fisica impressionante ma è riuscita a calarsi perfettamente nella parte, dando vita ad una straordinaria performance. Peccato però che Cristiano Malgioglio non l’abbia pensata così.

Ginevra Lamborghini è Madame a Tale e Quale Show

Nel corso della puntata di Tale e Quale Show, Ginevra Lamborghini si è esibita nel brano “Il bene nel male”, portato da Madame all’ultimo Festival di Sanremo. Una performance riuscitissima, come evidenziato sia dalla reazione del pubblico che di gran parte della giuria.

Alessia Marcuzzi, ospite della puntata, si è ampiamente complimentata con Ginevra, e così Loretta Goggi con ben tre suoi “Chapeau!”. Complimenti anche da parte di Giorgio Panariello. A non pensarla invece nella medesima maniera, Cristiano Malgioglio che ha letteralmente stroncato la concorrente:

Io stasera volevo una gioia da Ginevra. Invece più che bene, mi ha fatto male.

Malgy l’ha definita “un’angoscia dall’inizio alla fine”, bocciando in pieno la sua esibizione. Ovviamente non sono mancati i fischi diretti al giurato, che però non si è fatto scalfire.

scusate ma ginevra lamborghini stasera è stata FENOMENALE cioè è impressionante #taleequaleshow pic.twitter.com/XOrWu3w2xK — (@xbrsmile) October 27, 2023

Ginevra si è guadagnata in classifica un secondo posto (ma avrebbe davvero meritato il primo), tuttavia la vera Madame si è fatta sentire attraverso le sue Instagram Stories con un commento che vale molto più delle parole di Malgioglio: