Stilata la nuova classifica di Tale e Quale Show 2023, al termine della sesta puntata di ieri 27 ottobre che ha decretato anche il nuovo vincitore. Dopo una partenza in ritardo per via dell’edizione straordinaria del Tg1 sui fatti di Gaza, Carlo Conti ha introdotto la nuova puntata, come sempre basata sulle esibizioni in diretta dei concorrenti.

Classifica Tale e Quale Show 2023 e vincitore della sesta puntata

Purtroppo la lista dei concorrenti vede un partecipante in meno, Scialpi, in collegamento dall’ospedale da cui ha annunciato il suo ritiro. Il cantante, nel precedente appuntamento, è stato vittima di un infortunio che gli è costato un’operazione chirurgica e la fine della sua esperienza a Tale e Quale Show.

La classifica di Tale e Quale ha visto in cima Luca Gaudiano, che ha sorpreso tutti nei panni di Tananai. Seconda, una sorprendente Ginevra Lamborghini che si è esibita in Madame.

“Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

Ecco di seguito la classifica completa della puntata di Tale e Quale Show del 27 ottobre e i relativi punteggi assegnati dalla giuria:

Luca Gaudiano (Tananai): 72 punti Ginevra Lamborghini (Madame): 70 punti Jasmine Rotolo (Noemi): 70 punti Lorenzo Licitra (Michael Jackson): 59 punti Maria Teresa Ruta (Nancy Sinatra): 53 punti Pamela Prati (Carmen Miranda): 51 punti Alex Belli (Toto Cotugno): 50 punti Ilaria Mongiovì (Marcella Bella): 46 punti Jo Squillo (Mina): 37 punti Paolantoni e Cirilli con Conticini (Las Ketchup): 26 punti

Le prossime esibizioni

