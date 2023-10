Edoardo Donnamaria avrebbe potuto partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Intervistato da SuperGuidaTV, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato per quale motivo ha preferito rifiutare.

Mi avevano proposto di fare Tale e Quale Show. L’avrei fatto volentieri ma non credo di avere le qualità. Non vorrei andare a fare la macchietta e non sono bravo a fare le imitazioni. Ho rinunciato per paura perché non mi sentivo all’altezza.