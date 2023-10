La copertina del nuovo singolo di Edoardo Donnamaria ha generato una polemica non da poco. La ragazza dell’immagine, infatti, sotto stessa ammissione del diretto interessato, è molto somigliante all’ex fidanzata Micol Incorvaia: cosa ne pensa Tavassi?

Intervistato da Turchese Baracchi, l’attuale fidanzato di Micol Incorvaia ha svelato il suo punto di vista in merito alla copertina del singolo dell’amico Edoardo:

Di tutte le modelle che ci stavano hai preso Micol 2.0 e mi ha fatto tanto ridere ma io so che Edoardo non l’ha fatto apposta. Lui vuole evitare le rotture di palle quindi figurati. O era una provocazione, ma non credo. Però quando l’ho vista ho detto a Micol: “Hai visto quanto stai bene sulla copertina del disco di Edoardo?”.

Io me la sono vissuta tutta, stavo ridendo come un matto. Edoardo è rincoglionito perché questa cosa era ovvio che scattasse. E’ successo il delirio sui social perché è identica.

Tavassi ha aggiunto:

Tutti i fandom di Antonella vogliono uccidere Edoardo per sta cosa, quindi non credo sia per pubblicità. Io penso che abbia solamente preso una bella modella.

Edoardo vuole solo un gran bene a Micol e non c’è nessuna ossessione per lei, sennò al posto mio ci stava lui. Ma per quale motivo dovrebbe fare questa cosa? Non ha senso. Secondo te lui ha fatto un casting e ha detto: “Mi serve una che somiglia a Micol?” Ma a sto punto prendi lei e con photoshop la modifichi e basta. Ragazzi, è fantascienza.

Io lo conosco bene e appena ha scoperto che il casino stava scoppiando sui social, lui si è messo le mani nei capelli! Lui non voleva far scoppiare questo casino, ma ormai si becca tutto quello che è successo. Queste persone per me è perché vogliono vedere quello.

Ma che la somiglianza ci sia, c’è ma come fai a dire con certezza che lui ha fatto questa cosa per trovata pubblicitaria? Se vuoi far parlare di te fai altro. Ci sono alcuni invasati che vanno a vedere gli stessi orecchini… quindi quando hai a che fare con questa gente, non puoi.

Io so che Edoardo è molto intelligente, se dovesse fare una trovata pubblicitaria non sfrutterebbe il discorso Grande Fratello Vip perché lui si vuole staccare dal quel mondo, perché lui vuole fare musica, vuole cantare. Facendo questo si sarebbe buttato in una mischia in cui lui non vuole stare.