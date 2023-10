Donnamaria mette un “punto” alla sua storia con Antonella: le precisazioni

Edoardo Donnamaria, ospite di Suite Selassiè, ha parlato anche dell’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, dopo la fine della loro storia d’amore terminata la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Lo speaker radiofonico ha parlato di Antonella Fiordelisi che a breve partirà per la sua nuova esperienza televisiva con Pechino Express. Donnamaria ha voluto fare delle precisazioni mettendo un “punto” all’intera faccenda:

Io non ho mai fatto niente né di pubblico e né di privato, guarda per me la storia con Antonella è finita. Io non parlo più di questa storia, proprio per far vedere che se lei fosse uscita con qualcuno non avrei fatto tragedie e niente.

Per me la storia è finita ma rimarrà l’affetto perché è stata una storia breve ma forte. Siamo anche stati molto bene, ho voluto evitare di creare aspettative.

Anche lì qualsiasi cosa pubblicassi era dedicata a lei, invece per evitare di creare aspettative inutili o di essere accusato di sfruttare una persona, non ho fatto niente di pubblico. Ovviamente rimanendo l’affetto, spero che la sua esperienza a Pechino Express vada bene perché è fighissima, lei è sportiva credo che possa fare al caso suo. Poi fare un viaggio con un’amica le farà bene, sta più tranquilla.