Edoardo Donnamaria ospite di Suite Selassiè ha parlato della copertina del suo nuovo singolo e della ragazza presente, compresa l’impressionante somiglianza con l’ex fidanzata Micol Incorvaia.

Donnamaria parla di Micol: “Vi svelo una cosa che non ho detto a nessuno”

Sì, in effetti è identica a Micol Incorvaia ma posso garantirvi che non è una sua fotografia. Ho letto di un complotto sugli orecchini, il trucco, questo scatto è un’immagine di una modella che lo fa per lavoro.

Poi il retroscena:

La verità è che io non ho mai pensato alla somiglianza con Micol Incorvaia ma vi svelo una cosa che non ho detto a nessuno. Qualche giorno fa ero a casa, mi stavo allenando e avevo da poco pubblicato questa foto e mi arriva un messaggio da parte di Micol che mi dice: “Tu hai idea di quello che sta succedendo sui social?”. Nel momento in cui mi ha detto questa cosa qua ho detto subito: “La copertina!” Perché ho letto il suo nome, ho visualizzato la sua faccia e ho fatto due più due, ma è una cosa non voluta. Le altre non erano carine, questa era la più carina.

Donnamaria ha parlato del suo nuovo singolo svelando che si tratta di una canzone d’amore che parla un po’ di lui ma non solo: “C’è anche tanta fantasia”.