Micol Incorvaia torna ad essere protagonista, seppur indirettamente, dopo una notizia riguardante il suo ex fidanzato Edoardo Donnamaria. Come sappiamo, quest’ultimo, conosciuto con il nome d’arte di Drojette, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è tornato ad occuparsi di musica.

Micol Incorvaia ‘protagonista’ della copertina del nuovo singolo di Donnamaria?

Questo per Edoardo Donnamaria sarebbe un periodo d’oro per quanto concerne la sua carriera, in quanto il prossimo venerdì uscirà su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo dal titolo Come il mare. Ma cosa c’entra in tutto ciò Micol Incorvaia?

Mentre quest’ultima prosegue la sua storia con Edoardo Tavassi, conosciuto proprio nella spiatissima Casa del GF Vip, ecco che ‘compare’ sulla copertina del nuovo singolo di Donnamaria. Ma si tratta proprio di lei?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Donnamaria (@drojette77.7)

Non possiamo dirlo con certezza, ma la sensazione è che sia proprio la sua ex la protagonista della cover. I lineamente, effettivamente, sembrerebbero essere proprio i suoi ed il curioso retroscena (o la sconcertante coincidenza, che dir si voglia), è stato prontamente notato su Twitter dove non sono mancati i commenti.

Il nome Micol è finito inevitabilmente in tendenza e sono numerosi i tweet di coloro che si sono detti estremamente confusi da questa mossa di Donnamaria.

Proprio in queste ore è intervenuto Edoardo, confermando la somiglianza:

questa volta non andrò contro la polemica, effettivamente la modella della cover assomiglia a micol…inutile dire che nulla è voluto però sentirete la canzone e dovrete cambiare polemica ve lo garantisco…tanto una cosa per rompere il cazzo la trovate sicuro! baci ❤️❤️❤️ — edoardo donnamaria (@drojette) October 16, 2023

È Micol basta guardare la forma degli occhi,la bocca e gli orecchini che porta sempre pic.twitter.com/2KgoPlqicH — Mery (@goddessofnight_) October 16, 2023

effettivamente raga erano passati già 7 giorni dall’ultima volta che micòl è stata tirata in mezzo ad un drama senza aver fatto assolutamente nulla pic.twitter.com/uk4mPK3Eug — sara (@sadbutglad1) October 16, 2023

micol protagonista della

copertina del nuovo singolo di drojetto????? pic.twitter.com/lV4aeiTHmA — m 🎃🦇 vs uni (@itsmc17) October 16, 2023