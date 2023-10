A distanza di sette mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia ha scelto saggiamente di mettere da parte tutte le ostilità nei confronti di Antonella Fiordelisi. Per questo motivo, gli ultimi movimenti social sono stati notati anche da Edoardo Donnamaria, ex fidanzato di entrambe.

Micol e Antonella fanno pace dopo il GF Vip: la reazione di Edoardo Donnamaria

Micol Incorvaia, con un video su Instagram che potete trovare in apertura e chiusura del nostro articolo, ha svelato di non avere alcun rancore nei confronti di Antonella Fiordelisi ed anzi, in maniera molto matura le ha fatto anche il suo in bocca al lupo personale per la nuova avventura con Pechino Express.

Per tutta risposta la Fiordelisi ha iniziato a seguirla (e Micol ha ricambiato). Edoardo Donnamaria, notando gli ultimi movimenti social, ha scritto un ironico tweet coniando il nuovo hashtag per la ritrovata pace delle sue ex:

incorvaSnalisi — edoardo donnamaria (@drojette) October 11, 2023

Loro mature e lui ironico: personalmente apprezzo entrambe le reazioni, voi cosa ne pensate?