Micol Incorvaia, a distanza di sette mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, fa un discorso perfetto e svela cosa ne pensa di Antonella Fiordelisi parlando anche del suo prossimo impegno lavorativo nel cast di Pechino Express.

Sono passati quasi sette mesi da quando è finito il gioco. Certe cose si superano, perché non c’è mai stato niente di realmente così grave da poter dire “questa persona mi fa schifo, la odio, non la voglio mai più vedere” e con ciò non dico che quello che abbiamo visto nella Casa non è stato reale.

Quello che abbiamo visto nella Casa è stato reale, le emozioni erano reali, le reazioni erano reali. Ma erano relative a quello che stavano vivendo in quel momento. Erano relative al gioco. Nessuno è pronto ad affrontare un Grande Fratello. Nessuno lo ha già fatto prima. Quindi non sapeva come avrebbe reagito la sua mente e il suo corpo a quel genere di sfida.

Quindi io ad oggi innanzitutto voglio farle un grandissimo in bocca al lupo per il percorso che sta per intraprendere.