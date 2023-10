Letizia Petris chiacchierando con Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello, ha fatto i complimenti a Soleil Sorge per il suo carattere molto forte e deciso, svelando di avere un desiderio: incontrarla.

“Soleil Sorge? Vorrei incontrarla”, Letizia Petris tesse le lodi dell’ex vippona

“Io vorrei solo conoscere Soleil. La conosci? Lei ha fatto il Grande Fratello due anni fa. Ti giuro è un’icona proprio per me. E’ forte, è una donna un sacco forte. Potrebbe anche darci consigli, a me soprattutto… lei è un mix tra Heidi e Beatrice. E’ una tosta, non si fa mettere mai i piedi in testa da nessuno, non perde mai il controllo. A parte che è una fig* assurda!”, queste le parole di Letizia confidandosi con il suo amico di reality.

Cosa ne pensate? Ecco il Video.

Soleil senti che per Garibaldi sei te la creatrice del GF 😂😂 #GrandeFratello pic.twitter.com/gHB1X8hVYu — Angelica 🔥🔥🔥 (@angelmel95) October 11, 2023

La scheda della concorrente

Letizia Petris ha 24 anni, è nata a Cesena ed è cresciuta per i primi 13 anni della sua vita all’interno della Comunità di San Patrignano nella quale i genitori, ex tossicodipendenti, si sono conosciuti e innamorati e dove erano diventati delle figure di riferimento.

Dopo la laurea in Comunicazione e Marketing, ha iniziato a lavorare come fotografa in uno dei beach bar più noti della riviera romagnola.