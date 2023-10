Alfonso Signorini ed il Grande Fratello starebbero ancora provinando possibili concorrenti da inserire nel cast e nelle ultime ore non sono mancate le indiscrezioni su coloro che avrebbero sostenuto il provino. Davide Maggio ha avanzato anche il nome del noto influencer Paolo Stella, ma a quanto pare non sarebbe andato tutto per il verso giusto.

Grande Fratello e Paolo Stella, tutta la verità

Secondo il blogger televisivo, Paolo Stella avrebbe sostenuto il provino per il Grande Fratello ma non sarebbe andato benissimo per via del suo carattere “abbastanza vivace e un po’ egoriferito”. Mentre gli autori del reality sembrano essere interessati già su altri possibili gieffini, Paolo Stella è intervenuto per fare chiarezza.

L’influencer non ha infatti preso benissimo l’indiscrezione sul suo conto e ci ha tenuto a fare delle precisazioni sostenendo di non essere stato messo alla porta dal Grande Fratello bensì di essere stato lui a declinare l’interessante offerta:

Stanno girando notizie piuttosto inesatte che in realtà sanciscono semplicemente la poca professionalità dei giornalisti che le scrivono. E’ vero ho incontrato Alfonso Signorini e tutto il gruppo di autori del Grande Fratello (che per altro stanno facendo un ottimo lavoro editoriale per portare il programma su un altro livello). E’ stato un incontro conoscitivo molto interessante. Con rammarico ho declinato la bellissima offerta, spiegando che avendo presentazioni del libro e progetti in corso non sarei potuto entrare dentro la casa. Con Alfonso ho inoltre affrontato la mia avversità a raccontare del mio privato, famiglia e affetti, e convenuto con lui che probabilmente non è un programma che potrei fare proprio per le mie dinamiche personali che io non amo rendere pubbliche.

Poi ha voluto fare una ulteriore precisazione:

Il Grande Fratello non mi ha detto no. Nè io ho detto no al Grande Fratello. C’è semplicemente un’incompatibilità di esigenze a monte, che hanno bloccato questa possibilità a priori. Detto questo faccio un grande in bocca al lupo ad Alfonso Signorini, al suo team e a tutto il programma che continuerò a guardare con curiosità.

Tuttavia, sebbene Paolo Stella abbia in qualche modo smentito il giornalista, Maggio gli ha fatto notare che i casting del GF sarebbero registrati.