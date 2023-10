Nuovi concorrenti al Grande Fratello? Certamente sì ma le porte, per gli influencer, rimangono totalmente chiuse. Uno di loro, proprio di recente, ha fatto il provino ma non è stato preso.

Lui è Paolo Stella, ex volto di Amici di Maria e celebre influencer. Così come scrive Davide Maggio, l’esperto dei social è stato rimbalzato all’ingresso:

Che il Grande Fratello di quest’anno non cerchi le stelle, quanto piuttosto le storie e le personalità dei concorrenti, è cosa nota. Ciò che non è risaputo, e che vi sveliamo, è la stella che ha sostenuto il provino per l’ingresso nella casa più spiata di Italia. Una stella di nome, più che di fatto: Paolo.

Ebbene sì, l’influencer Paolo Stella ha sostenuto ieri un provino per l’ingresso nella casa del GF. Ma possiamo anticiparvi anche l’esito del colloquio: negativo. Grande Fratello ha detto “no” e Paolo Stella è stato scartato. L’”esperto di tendenze”, con un passato remoto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dovrà fare a meno della desiderata avventura televisiva.

Pare che non sia stato ritenuto sufficientemente vivace ed un tantino egoriferito. Per Alfonso Signorini è company è tempo di virare su altri nomi. I casting sono tuttora aperti.