Gianmarco Onestini dice “no” all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi e viene “arruolato” da Barbara d’Urso per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione dove ritroverà Soleil Sorge, giudice dello show di Italia 1.

Nel cast ci sono tanti sconosciuti ma anche conosciuti. E ci sarà il figlio non riconosciuto di un personaggio famosissimo, molto famoso, che sa di avere questo figlio, ma non l’ha mai detto a nessuno.

Ha raccontato Barbara d’Urso intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo.

Tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha aggiunto nuovi dettagli sulla nuova formula dello show:

Sarà improntato sul reality, ma anche sullo show, ci saranno lo studio e il pubblico. Le dinamiche fra i due mondi, “pupe” e “secchioni” e viceversa, avverranno dentro la villa, ma anche all’esterno. Sarà una cosa nuova e intrigante.

Devo dire che ci sono in giro “secchione” e “secchioni” molto gradevoli e carini, c’è un po’ di tutto. Non è che se uno è bel ragazzo non può essere un “secchione”, che se uno ha i muscoli ei pettorali non può essere intelligente.