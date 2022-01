Luca e Gianmarco Onestini verso il Grande Fratello Vip? Gianmaria Antinolfi dovrebbe essere ad un passo dall’abbandono (proprio come vi abbiamo raccontato di recente). Potrebbero essere loro i nomi bomba pronti a “rimpiazzarlo”?

Luca e Gianmarco Onestini verso il Grande Fratello Vip?

Se esce Gianmaria il sogno è fare entrare Luca Onestini dopo la vincita di Secret Story. – svela l’autore del Grande Fratello Vip durante le chicche di gossip di Casa Chi – Tra i nuovi ingressi, proprio per riproporre il maschio alfa dopo l’uscita di Alex Belli e l’eventuale uscita di Gianmaria… polo opposto di Soleil.

Luca Onestini, qualora si facesse convincere, non dovrebbe entrare da solo nella Casa:

Potrebbe non entrare da solo ma entrare come unico concorrente insieme al fratello Gianmarco, premiato a Siviglia come personaggio rivelazione in Spagna. Non sarà facile… è difficile perché si è aperto il mercato spagnolo per entrambi.

Per i fratelli Onestini richieste anche per un altro reality show in partenza da marzo: