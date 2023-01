Giaele De Donà si è conquistata l’affetto degli amati del Grande Fratello Vip in maniera lenta ma costante. Io per prima, dopo l’iniziale antipatia, ho incominciato ad apprezzare il suo carattere (come vedere mie adorate superstar, nella vita possono piacere sia Giaele che Nikita ed Oriana senza subire nessuna fustigazione in sala mensa).

Giaele sempre più vicina ad Andrea, l’ex vippona commenta

Dopo l’avvicinamento ad Antonino Spinalbese (che dovrebbe rientrare a breve), Giaele si è avvicinata ad Andrea Maestrelli, scambiandosi un limone con lui durante il gioco della bottiglia (sollevando l’ira di Dana Saber).

E mentre la ship nasce, si alimenta, vive e lotta intorno a noi, Clarissa Selassiè (ex concorrente dello scorso anno) forse in cerca di rilancio, si è piazzata fuori dalle mura della Casa del GF Vip per palesare la sua potenziale cotta nei confronti di Andrea ed invitarlo a fermarsi con i “limoni”.

L’argomento, purtroppo, non ha generato alcun hype degno di nota.

Ed infatti Signorini ha dedicato alla faccenda una piccolissima parentesi durante le anticipazioni in diretta nel corso del daytime di lunedì.

Alfonso ha fatto sapere che si trattava di Clarissa Selassiè e Andrea ha confermato di conoscerla perché andava a scuola con Lulù.

L’argomento è stato subito archiviato ma Clarissa ha svelato cosa ne pensa di Giaele dopo aver sentito un video in cui la De Donà parlava proprio delle urla fuori dal GF Vip:

A me Giaele non sta antipatica, anzi… Sono amica di suo fratello Matthias e sicuramente quando uscirà ci sarà modo di conoscerla. Mi è dispiaciuto che lei abbia pensato che io avessi qualcosa contro perché non è assolutamente così.

Clarissa conosce Andrea perché Lulù andava a scuola con lei e conosce anche Matthias, fratello di Giaele che al mercato mio padre comprò… tutto bellissimo (e sempre spontaneo).