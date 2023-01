Antonino Spinalbese potrebbe tornare molto presto nella Casa del GF Vip, ma quando esattamente? A svelarne il possibile spoiler assolutamente involontario è stato Edoardo Donnamaria, nel corso dell’ennesima lite tossica con Antonella Fiordelisi.

Quando torna Antonino Spinalbese al GF Vip?

Ma facciamo un piccolo recap per chi finora credeva che Antonino Spinalbese fosse stato eliminato dalla Casa o risucchiato nel Confessionale. In realtà l’ex compagno di Belen dall’ultimo giorno del 2022 è fuori dalla Casa per motivi di salute.

Ricoverato in un ospedale romano per dei controlli medici mai chiaramente specificati, finalmente nei giorni scorsi è uscito ed è stato trasferito in albergo al fine di sostenere la consueta quarantena.

Dopo i precedenti casi di Covid in casa, è stato ampliato il periodo di quarantena, ma ormai per Antonino starebbe per terminare. A svelarlo è stato proprio Antonino durante una discussione con la Fiordelisi:

Non ti preoccupare… domani, o dopodomani, quand’è?, tornerà Antonino con cui potrai avere il rapporto che vuoi!

Tra oggi e domani, dunque, secondo le parole di Donnamaria, Spinalbese rientrerà finalmente in casa dopo ben due settimane di assenza. Ed intanto c’è chi ritiene ingiusto il suo ritorno, soprattutto dopo i dubbi legati ai contatti esterni.