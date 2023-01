Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, il padrone di casa, Alfonso Signorini, ci ha fornito alcuni aggiornamenti interessanti su Antonino Spinalbese. Il Vippone è finalmente uscito dall’ospedale ed attualmente si trova in hotel, dove sta terminando la quarantena in vista del suo ritorno in Casa.

Antonino Spinalbese smascherato da Giaele? Cosa è successo

L’attenzione, tuttavia, nel corso del collegamento di ieri si è soffermata su alcune dichiarazioni di Antonino che non hanno pienamente convinto non solo molti telespettatori ma anche una Vippona in particolare, ovvero Giaele.

Oltre ad essere stata ‘gelata’ dall’ex di Belen, che ha rivolto il suo pensiero alla sua ‘preferita’, ovvero Ginevra, la De Donà ha notato qualcosa di strano nelle sue successive parole relative ad Oriana ed a quello che avrebbe detto in piscina Onestini.

Ma andiamo per ordine, soffermandoci dapprima sulle primissime parole di Antonino rivolte a Ginevra.:

Non vedo la mia preferita però so che è in studio, so che sta bene… lo spero.

Nei giorni scorsi si era diffusa l’indiscrezione secondo la quale Antonino e Ginevra si fossero sentiti telefonicamente. E la certezza mostrata da Spinalbese rispetto alla presenza dell’ex Vippona in studio sembrerebbe quasi confermarlo.

Ma ciò che ha sollevato ulteriori dubbi sono state le sue successive parole rispetto a Onestini ed alla sua conversazione avuta con Oriana in piscina: come faceva a saperlo?

Durante la pubblicità una lucidissima Giaele se lo è domandato, ipotizzando quindi che Antonino potesse avere la tv dalla quale poter tranquillamente guardare i daytime.

La stessa reazione l’hanno avuta molti utenti social che hanno espresso i loro dubbi sulla presunta possibilità concessa al Vippone di avere sia il cellulare che la tv a sua disposizione.

