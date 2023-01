Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono sentiti fuori dal Grande Fratello Vip? Come ben sapete, l’ex compagno di Belen è fuori dalla Casa per via di alcuni accertamenti medici.

Antonino e Ginevra si sono sentiti fuori dal GF Vip?

L’assenza di Antonino dalla Casa del GF Vip ha decisamente lasciato il segno. Ed infatti, proprio Giaele, ha confidato di sentire la mancanza del suo amico speciale:

Sono un po’ pentita, ho fatto un mese con lui dove me lo sono vissuto male. Ero inca**ata, ero orgogliosa, lui era inca**ato e testardo. Ci sto male anche per questo, perché ho comunque perso un mese, dove ho voluto fare la dura e la testarda, quando lui ha fatto tantissimo per me fin dall’inizio.

È stato un mese buttato via, potevamo viverci questa esperienza a pieno. Mi sono ripromessa che quando rientra voglio davvero riuscire a vivermi questo resto d’esperienza che abbiamo assieme bene, sereni, felici, senza farmi condizionare. Mi sono fatta troppo condizionare dalla cosa con Oriana. Voglio distaccarmi e riuscire a vivermi il nostro rapporto in modo sereno. Non voglio uscire da qui e pensare di aver perso del tempo che potevo vivermi con lui. È una persona così importante che quando sto senza di lui ci sto veramente male. Non hai idea com’è stare dentro a questa casa senza vederlo… terribile. Ogni posto me lo ricorda, è una cosa assurda.

Secondo Alessandro Rosica (InvestigatoreSocial), Ginevra e Antonino si sarebbero sentiti fuori dalla Casa, infrangendo il regolamento: sarà vero?

Personalmente dubito che, qualora ci fosse stata una effettiva interazione tra di loro, gli appassionati di gossip possano venirlo a sapere in maniera così semplice: voi cosa ne pensate?