Dopo alcuni giorni di serenità, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno litigato nuovamente tirando in ballo Micol Incorvaia e Antonino Spinalbese, prossimo al rientro nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo essersi infilati sotto le coperte, Antonella ha vuotato il sacco su alcune cose che la facevano stare ancora male rispetto all’atteggiamento avuto da Edoardo alcuni giorni fa:

Tu sei stato loro amico mentre mi attaccavano e l’ho notato oggi che tu non hai mai fatto dei passi verso di loro in mia difesa.

Tu puoi fare il cazz* che ti pare anche con persone con cui sei stato mentre io mi sono allontanata da certe persone. Per me in certi casi non hai personalità. Sei una persona cattiva , fattelo dire. Sei una persona verbalmente aggressiva, non voglio farmi vedere mentre piango perché si preoccupano i miei genitori.

Con te non si può parlare. A me ne hanno dette di tutti i colori. A te non te ne frega un cazz*. Non mi sento difesa e amata , il nostro rapporto è squilibrato adesso. Non mi sento ricambiata. Tu passi da una personalità all’altra.

Io non mi fido di te . Tu e Micol non siete mai stati amici perché avete fatto delle cose. Perché tu mi devi rompere le palle e ti dà fastidio questo e quell’altro? Io con te sono sempre stata clemente. Io ho subìto delle cattiverie qui dentro da persone che ti sono vicine, mi hanno diffamata, aggredita e denigrata e facevano branco e tu non hai detto niente.

Io non mi fido di te, ho i miei pensieri. Io volevo dormire… perché mi devi attaccare, sei aggressivo. Pensi che sia tutto un gioco? Tu sei stupido forte. Tu volevi stare con me ma io non volevo perché avevo i miei pensieri su quello che stiamo vivendo qua e il nostro rapporto con gli altri.

La replica di Edoardo Donnamaria non si è fatta attendere:

Mi hai detto che non ti fidi di me. Mica sono un giocattolo, ma con chi sei abituata? Mi prendi per il cul*. Io a differenza tua non sto bene. Tu mi rifiuti perché improvvisamente non ti fidi di me perché Micol ha detto a Giaele (due mesi fa) che dovrà raccontare delle cose su di me?

Qui dentro ho capito che Micol è solo un’amica. Cosa ti ho fatto io? Ma quale branco? Ma che stai dicendo Antonella? Ma perché devi dire bugie?

Tu non mi fidi di me perché sono amico di Micol e non ti senti amata. Tu flirtavi con Antonino. E’ un incubo questa cosa qui, non ci posso credere. Questa fa così… mi dice che non si sente amata. Adesso il problema è che mi sono scopat* Micol un anno fa? Questo è il problema… Domani torna Antonino, abbi il rapporto che vuoi con lui perché non m’interessa.