“Occhi cattivi”, “sguardi che fanno paura”, presunti medium: le ultime conversazioni tra Sarah Altobello, Wilma Goich e Oriana Marzoli sembrano avere tutte un comune denominatore, ovvero Nikita Pelizon. Le tre Vippone si fomentano a vicenda con un unico e solido intento: mettere in cattiva luce la Pelizon.

Prima che Wilma riferisse alle sue due amiche le presunte frequentazioni di Nikita che tanto l’avrebbero sconvolta, era intervenuta anche Sarah, la quale aveva (ri)tirato in ballo il tema dello sguardo della Vippona.

A quanto pare la Altobello si sarebbe imbattuta nella sola persona in grado di metterla a disagio. Mentre le tre concorrenti sparlavano di Nikita in camera da letto, la cantante ha raccontato un episodio particolare:

Sarah è subito intervenuta sottolineando come quello fosse un modo suo di guardare fissa le persone:

Pure a me in puntata – e l’ho detto anche quando l’ho nominata l’altra volta – ha questo sguardo che, oh! Posso anche averla perdonata ma la sensazione che io ho, è quella di uno sguardo che non mi piace! Non mi piace questo sguardo! Non perchè mi provoca una irritazione, no! Mi mette quella sorta di disagio… E’ raro trovare gente che possa mettermi a disagio! E’ uno sguardo fastidioso, come se volesse sfidarmi. Quando mi guarda dopo un po’ mi giro.