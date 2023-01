Vipponi in chiara rivolta nei confronti di Nikita Pelizon. Ieri sera Wilma Goich, chiacchierando con Sarah e Oriana, ha fatto delle insinuazioni sulla modella, parlando di “occhi cattivi che trasmettono il male” e di frequentazioni con medium che si metterebbero in contatto con le anime.

Ha gli occhi cattivi e lei lo sa perché lei frequenta delle persone che fanno certe cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia e mi ha detto che conosce delle persone che mi possono mettere in contatto con… io le ho detto che non lo farei mai perché non ci credo.

Per me hanno dei trucchi e delle cose, ed io non andrò mai a fare una cosa del genere. Lei mi ha detto che sono persone affidabili ma io non ci credo e non lo farò mai, punto. Io vado a letto e dico le mie preghiere, ne dico tre, una per mia figlia, per mia madre e un’altra per un mio amico che è mancato da poco.

Dico le preghiere tutte le sere, basta.

Io non ho bisogno di mettermi in contatto, io mia figlia la sogno, la sento… ce l’ho dentro e non ho bisogno di andare a sfruculiare le anime, non mi piacciono queste cose. Me l’ha detto due sere fa. Evidentemente lei frequenta questa gente e bisogna diffidare da queste persone.

Bisogna diffidare da queste persone che hanno questo magnetismo. Non mi piace, non ha gli occhi buoni.