Giaele apre gli occhi su Antonella. Dopo l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, la De Donà ha visto la clip della Fiordelisi che incinta Oriana a fare uscire fuori il bacio con Antonino solamente per vedere che faccia avrebbe fatto la moglie di Bradford Beck.

Se inizialmente Giaele ha preso la clip facendosi una risata, successivamente la “gioiella” della Casa ha fatto mente locale e si è sfogata con Micol Incorvaia e Wilma Goich:

Anche Micol ha supportato l’amica:

Non ha mai speso una parola cattiva… una che sia una. Nemmeno per confortarmi. Lei non si rende conto ma io ho smesso di giustificare queste persone… dicono ‘lei è impulsiva’: ma che cazz* me ne frega a me? Non è una giustificazione. Deve imparare a campare. E’ un film che ho visto mille volte… Lo capisco come me perché c’è un pregresso ma nei tuoi confronti è stata una cosa gratuita al massimo.