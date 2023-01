Già da qualche giorno, nella Casa del GF Vip non è passato inosservato l’avvicinamento tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli. La Vippona è tra i concorrenti finiti in nomination e rischia di uscire dalla spiatissima Casa. Proprio in vista di tale possibilità, nelle ultime ore Giaele si è divertita a ‘sfruculiare’ il suo nuovo amico.

I due Vipponi si sono ritagliati un momento di intimità durante il quale hanno chiacchierato scherzando in maniera reciproca e prendendosi gioco l’uno dell’altra. Giaele ha subito iniziato con una domanda scomoda chiedendo ad Andrea, a distanza di un mese dal suo ingresso, cosa pensasse di lei. Il giovane ha replicato:

La De Donà ha confermato, spiegando di essere anche un po’ egocentrica. Poi è toccato a lei dire ciò che pensa di Andrea:

Cosa penso di te? Che sei un ragazzo tante volte molto timido, buono, si vede che non sei una persona cattiva. Di una persona come te mi fiderei tranquillamente, non sei uno di quelli che si arrampica sugli specchi e ha bisogno di mentire. Se ti dico una cosa so che rimane custodita. Sei molto maturo rispetto all’età che hai. L’unico lato ‘negativo’, passamelo, è che secondo me sei molto frenato in alcune cose. Secondo me ti trattieni. Magari anche dal contesto, perché sei timido, hai paura…