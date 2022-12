Giaele De Donà, in questi giorni, ha fatto una richiesta particolare alla produzione del Grande Fratello Vip per via del suo dimagrimento. Ed infatti, durante la permanenza nella Casa, la maggior parte dei concorrenti tende un po’ a prendere peso per via delle abitudini alimentari differenti.

La richiesta di Giaele, il dimagrimento preoccupa gli autori del GF Vip

Giaele, già alcune settimane fa, aveva richiesto agli autori di poter fare degli esami per la tiroide, associando il suo dimagrimento proprio a questa sua problematica.

Anche lo scorso novembre, la concorrente aveva parlato di questo suo problema di salute durante una prova legata al canto.

Stamattina, dopo aver fatto richiesta, a quanto pare la De Donà ha fatto le dovute analisi per controllare la sua tiroide… speriamo che il suo dimagrimento non sia collegato a questo problema di salute.

Naturalmente vi terremo aggiornati.

Giaele stamattina ha fatto finalmente le analisi per la tiroide#GFVip — Paola. (@Iperborea_) December 20, 2022

Comunque Giaele ha detto che ha chiesto di poter fare delle analisi perché si è resa conto di essere dimagrita troppo e se ne sono resi conto anche gli autori, e pensa che possa essere la tiroide #GFvip — Paola. (@Iperborea_) December 4, 2022