Giaele De Donà, il suo matrimonio con il ricco marito Bradford Beck e la loro coppia aperta continuano a tenere banco nella Casa del GF Vip 7. Ma cosa c’è di vero? Mentre lei minaccia di lasciare il reality dopo la parentesi di ieri in diretta (e Taylor Mega la sprona via social a restare), adesso interviene un altro volto noto che però la sbugiarda proprio su questo aspetto.

Lui è l’ex fidanzato di una attuale Vippona, Antonella Fiordelisi, il quale però prima che Giaele prendesse parte del GF Vip avrebbe avuto un incontro ravvicinato con la De Donà ed il ricco marito. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, che su Instagram ha raccontato un aneddoto che troverete integralmente nel video in apertura.

Chiofalo ha spiegato di conoscere Giaele De Donà e di sentire il bisogno di raccontare questo aneddoto che avrebbe voluto svelare da tempo:

Quindi racconta di una cena poco prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip:

Stavamo ad una cena ed io avevo Sofia Giaele seduta davanti a me ed accanto il marito. Ogni volta che io parlavo con Sofia, il marito di guardava negli imbruttendomi, super geloso. Strano no? Perchè se sono una coppia aperta il marito doveva essere quasi lusingato che ce parlavo con la moglie e magari perchè no, propormi di fare una cosa a tre, ed invece no, si ingelosiva.

L’ex di Antonella ha quindi smentito categoricamente Giaele insistendo:

Ragazzi ve lo dico io, è una totale cazz*ta, non sono per niente una coppia aperta, il marito è una persona normalissima che se vede un uomo che ci prova con la sua donna si inc*zza come una bestia, quindi di cosa parliamo? Probabilmente lei ha detto sta cazz*ta perché non c’ha niente da dire nella Casa quindi doveva inventarsi qualcosa per fare dinamiche, ma ci metto la mano sul fuoco, è una cazz*ta!