Dopo la puntata del GF Vip andata in onda ieri sera, Giaele De Donà ha avuto un vero e proprio crollo scoppiando in lacrime e minacciando di abbandonare il reality. Tutto sarebbe nato dopo la parentesi in diretta dedicata al suo matrimonio con il ricco Bradford Beck e la loro concezione di amore libero nel quale avrebbe avuto un posto speciale anche una nota influencer, Taylor Mega.

Giaele De Donà vuole abbandonare il GF Vip

Il nome dell’influencer non è stato fatto direttamente dal padrone di casa del GF Vip, ma già nei giorni scorsi Giaele De Donà aveva fatto intendere che si riferisse proprio a lei. E sempre Taylor sarebbe anche la famosa amica che avrebbe condiviso con lei la vacanza extralusso a Capri la scorsa estate.

Dopo la puntata però, quanto emerso in diretta non sarebbe affatto piaciuto a Giaele che si è sfogata con Edoardo Donnamaria e Attilio Romita, in giardino. In lacrime la Vippona ha commentato:

Anche la cosa dei 30mila euro, mi riferivo ad un mese. E’ successo che mio marito abbia pagato le vacanze a delle mie amiche, in Messico, a Los Angeles, Dubai. A quella di Capri ha contribuito anche questa mia amica che tra l’altro è una persona importante. Non voglio che passi il messaggio che questa mia amica ha bisogno di mio marito per pagarsi le vacanze, perchè non ne ha bisogno. Quindi non voglio neanche che lei si arrabbi con me. Io ho messo i soldi, lei ha messo i suoi soldi ed altre cose ce le hanno anche regalate perchè parliamo di persone seguite su Instagram. Mi dà fastidio che sembra che adesso stia con una persona perché paga le vacanze alle mie amiche.

Continuando nel suo sfogo Giaele si è detta stanca di questa situazione:

Non ce la faccio più! Basta, basta… qualsiasi cosa che dico… Ti giuro, non ce la faccio più a stare qua! Io qui non riesco a vivere bene, vedi che non sto bene? Io sto perdendo tutti qui dentro.

Romita ha cercato di tranquillizzarla consigliandole di ascoltare le storie degli altri piuttosto che raccontare le sue. Dopo essere intervenuta per commentare la vacanza da 30mila euro, Taylor Mega ha scritto un’altra storia per sostenere l’amica Giaele: