Giaele De Donà ed il matrimonio con il ricco Bradford Beck hanno contribuito a voltare pagina dopo la lunga parentesi dedicata ieri all’abbandono di Marco Bellavia ed ai vari provvedimenti. Il tipo di rapporto di Giaele ed il marito ha scatenato inevitabilmente vari commenti discordanti tra i suoi inquilini.

Giaele De Donà in vacanza a Capri con Taylor Mega?

Nei giorni scorsi Giaele avrebbe confidato a Carolina Marconi alcuni aspetti inediti del suo matrimonio. Il marito soffrirebbe per il loro rapporto? Ieri sera è stato Signorini a chiederne conto alla stessa Vippona che ha replicato:

Dico la verità, non so come si sia fatta questa idea Carolina, forse mi sono espressa male. Io ho solo detto che all’interno di un matrimonio possono esserci dei problemi. Abbiamo un problema di coppia ma non ha nulla a che fare con il nostro amore libero ma si basano su altre cose. Poi mio marito, essendo più grande di me, vorrebbe una famiglia. Io gli ho chiesto ancora qualche anno essendo che abbiamo una differenza di età importante e lui questa cosa l’ha accettata. Io attualmente non mi sento ancora pronta per dargli un figlio. Ma mio marito non è infelice e mi sembra assurdo che una persona che non ci conosce vada a dire in giro che lui con me è triste e che sono io a costringerlo a questo tipo di relazione.

Secondo Wilma Goich si tratterebbe solo di un accordo matrimoniale, anche se adesso la Vippona si sarebbe ricreduta.

Dopo aver parlato del matrimonio e dell’amore libero, più o meno condiviso dai Vipponi, in particolare da Cristina Quaranta ha commentato: “non mi interessa e non ci credo”. L’ex ragazza di Non è la Rai ha aggiunto:

Lei ha confidato a Carolina che in questo amore libero è lei la prima a portare altre donne all’interno del matrimonio e che il marito soffre di questo. Ma di cosa stiamo parlando? E tutti i giorni cambia.

Carolina è intervenuta nuovamente aggiungendo ulteriori dettagli:

Lei mi ha confidato che quest’estate è stata in vacanza con il marito per tre settimane, poi ha lasciato il marito a Milano da solo per andare in vacanza con le amiche.

Signorini ha confermato che la scorsa estate Gioele sarebbe stata in vacanza con un’amica a fare un weekend a Capri: “Non faccio il nome di questa amica, se vuole lo dirà lei, ma in questi tre giorni tra ristorante, champagne e barche hanno speso in due 30mila euro e il marito è stato ben contento di pagare la vacanza a lei e a questa sua amica”.

Ma chi è la famosa amica in questione? Giaele ne avrebbe parlato dopo la puntata lasciando intendere l’identità che avrebbe a che fare con un nome già citato dalla Vippona, ovvero quello dell’amica Taylor Mega. La stessa sarebbe poi intervenuta nella notte postato una Story che ha successivamente cancellato, ma che gli amici di Twitter hanno prontamente acciuffato: