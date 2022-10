Dopo l’ultima puntata del GF Vip 7, nella Casa si è spesso parlato del marito di Giaele De Donà, Bradford Beck. La stessa Vippona si è confidata con Carolina Marconi commentando le critiche ricevute dai suoi compagni di avventura ma soprattutto ha espresso le sue preoccupazioni rispetto al suo matrimonio.

Il maggiore timore di Giaele è quello di poter essere lasciata dal marito, il ricco Bradford Beck. Lo ha ammesso lei stessa a Carolina, sostenendo:

Io mi aspettavo un cenno da lui oggi in puntata invece non è successo niente.

La Marconi ha tentato di tranquillizzarla ma Giaele si è resa conto di averlo dato troppo spesso per scontato, pentendosene amaramente. A distanza di alcuni giorni da queste confidenze, Carolina si è ritrovata a parlarne nelle passate ore con Ginevra Lamborghini, svelandole le paure della De Donà nei confronti dell’uomo:

Mi ha detto che suo marito non è contento del tipo di matrimonio che lei ha preteso, anzi mi ha detto che lui sta malissimo e che vorrebbe un matrimonio normale. Ma lei dice di volerlo così per non affezionarsi, perché ha paura di essere abbandonata da lui. Hanno un amore libero ma lui soffre da morire! Non vorrebbe dividerla con nessun tipo di uomo, lui sta malissimo.