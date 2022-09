Bradford Beck, marito di Sofia Giaele De Donà, ha rilasciato una dichiarazione dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 trasmessa in diretta ieri, giovedì 29 settembre.

Thomas Incontri, portavoce di Bradford Beck, ha commentato le ultime dinamiche rilasciando una dichiarazione a the pipol:

Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Brad, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità.

Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas.