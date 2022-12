Nella Casa di Cinecittà nelle passate ore è stato un continuo Antonella show. Le liti con Donnamaria imperversano per i più futili motivi – da una simpatia non ricambiata del ragazzo per una cantante alla sua reazione dopo un aereo di coppia – ma gli altri Vipponi si sarebbero fatti un’idea sul suo atteggiamento.

Giaele ed il suo pensiero su Antonella

A finire nel mirino dell’influencer sono stati anche Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, i quali ieri sera si sono duramente confrontati con lei svelando in maniera cristallina il loro pensiero.

In tutto ciò, Giaele De Donà si è rivelata un’ottima osservatrice di dinamiche e parlando con Tavassi ha svelato il suo pensiero sul comportamento di Antonella, smascherando la sua strategia. Perché la Fiordelisi ce l’avrebbe così tanto con gli Incorvassi? Secondo Giaele ci sarebbe dietro un vero e proprio piano:

Vi dico una cosa che ho pensato questo pomeriggio. Lei che comunque è molto brava in questo gioco, sapendo che voi due siete una coppia, state ricevendo aerei, secondo me questa cose le dà fastidio.

Edoardo Tavassi ha confermato il pensiero di Giaele che ha quindi proseguito:

Lei sa che le coppie qua dentro funzionano, ha visto come sono forti i Donnalisi e ha detto ‘adesso arrivano questi’ e allora cerca di andare sul tuo punto debole. Non avete notato che vi attacca sempre su questa cosa della coppia, tutte le volte? Perché in tutti i modi cerca di dirti che lei (Micol, ndr) va con altri? Una volta vi ha anche fatto litigare, ce l’ha fatta, era quello il suo intento! Devi essere più intelligente e non cascarci.

Parlando con Micol, Giaele ha rinnovato il suo pensiero su Antonella e sulla sua strategia:

Amore, lei sa che funziona, ok? E che potete essere una minaccia. E lei che questo gioco ormai l’ha capito e ci vuole arrivare fino in fondo, vi vede come una minaccia, questa è la verità. Io lo penso da quando voi avete iniziato ad essere gli Incorvassi. Da lì ho iniziato a pensare a quello che le avrebbe dato davvero fastidio.

