Volano stracci al Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi si è duramente scagliata contro Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, accusandoli di essere gelosi di lei, ma come è nata la discussione?

L’occhio indiscreto del reality, sa bene che puntare sul gioco del “bacio” potrebbe creare delle dinamiche e così è stato. Micol ha dovuto baciare Davide Donadei sotto il vischio e la Fiordelisi si è lasciata andare ad una esternazione affermando che la vippona non vedeva l’ora di baciare altri ragazzi.

Questo pensiero, naturalmente, ha fatto indispettire non poco Tavassi:

Sei la falsità, aveva ragione Daniele… Tu vuoi ferire, vai sul personale. A Giaele hai detto del marito, a Oriana hai detto quando soffriva di Antonino, a me hai detto Micol non gli piace esteticamente e che aveva un altro fuori. Se c’è una cosa da dire la dici sempre negativa.

La Fiordelisi si è scontrata pure con Micol che ha risposto per le rime:

Io ho 30 anni e tu si vede che non li hai assolutamente… Tu hai bisogno di una vita per maturare amore mio perché qua non ti sta servendo a niente.