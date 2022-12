La pace tra i Donnalisi è durata molto poco. A poche ore dalla fine della puntata del GF Vip, infatti, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto diversi battibecchi per motivi assolutamente futili. A far scatenare i nuovi attriti sarebbero stati una cantante famosa citata dal ragazzo e un aereo giunto per la coppia.

Antonella e Donnamaria ancora lite al GF Vip

Dopo pranzo la coppia formata da Antonella e Donnamaria ha avuto un primo litigio. Come riferiscono i colleghi di Novella2000, la “colpa” sarebbe stata di una cantante del prossimo Festival di Sanremo 2023, Mara Sattei. Edoardo avrebbe detto:

Mi dà fastidio che si sta scherzando su dei calciatori che ti scrivono e tu ti inca**i e tiri fuori che io ho scritto a Mara Sattei…

Nonostante la censura del GF Vip, la conversazione tra i due Vipponi è proseguita in giardino alla presenza degli altri inquilini. Donnamaria ha continuato, infastidito:

Ho bisogno che senta che parli di lei. Ma io posso discutere di queste ca**ate a trent’anni? Ma seriamente, posso dover discutere di queste stron**ate a trent’anni? Ti prego, ma mollami. Cerca di stare più rilassata! Stai qui a dire che ti scrivono queste persone, ti prendo per il c**o e tu tiri fuori Mara Sattei. EdoD ad Antonella:

“Ma io posso discutete a 30 anni per ste stronzate? ma te prego mollami. LUI PIENO #Gfvip #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/MjlvMnIruP — (@barumiliano) December 28, 2022

La discussione si è placata momentaneamente solo con l’arrivo di un aereo a loro dedicato con la frase: “Il mondo addosso non vi ammazza”. Anche questo però è stato motivo di lamentela da parte di Antonella nei confronti del fidanzato che non sarebbe apparso troppo entusiasta.

Come riportano le colleghe di IsaeChia.it, infatti, mentre la Fiordelisi ha ringraziato urlando a squarciagola, la reazione del fidanzato sarebbe stata decisamente più pacata. Questo ha portato al rimprovero da parte della ragazza:

Non si fa così, hanno speso dei soldi! Non è che prendi e te ne vai subito. Quando c’è un aereo lo vedi dall’inizio alla fine. Io ragiono così.

Donnamaria, dal canto suo, si è dimostrato pienissimo: