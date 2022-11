Chi sarà eliminato tra Attilio Romita, Giaele De Donà e Pamela Prati? La puntata del GF Vip 7 del prossimo giovedì, esattamente la numero 16 dell’edizione, come da tradizione sarà eliminatoria e vedrà a rischio uno dei concorrenti finiti in nomination. Per uno tra Attilio, Giaele e Pamela è arrivato il momento di salutare la spiatissima Casa. Chi vuoi salvare? Partecipa al nostro sondaggio!

GF Vip 7, si vota per il nuovo eliminato: il SONDAGGIO

Attilio Romita, Giaele De Donà e Pamela Prati: sono tre i Vipponi finiti in Nomination nell’ultima puntata del GF Vip 7. Il nome di Attilio è stato fatto da Nikita, risultata la preferita nel precedente televoto.

Uno dei tre Vipponi finiti in Nomination sarà chiamato ad abbandonare definitivamente il reality di Canale 5. Nel corso della prossima puntata di giovedì, Alfonso Signorini svelerà la decisione del pubblico ed il nome dell’eliminato.

Potrai esprimere la tua preferenza nel nostro sondaggio di seguito. Questa volta, ricordiamo, il televoto sarà eliminatorio, quindi uno dei concorrenti abbandonerà per sempre il GF Vip 7.

Chi vuoi salvare tra i tre nomi finiti al televoto?

