Nella prima serata di ieri, lunedì 7 novembre 2022, è andata in onda la 15a puntata del Grande Fratello Vip 7, durante la quale abbiamo scoperto il risultato del televoto in atto ed i nuovi nominati. Chi è stato il preferito? E con quali percentuali?

Grande Fratello Vip 7, 15a puntata: i nominati

Nel primo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip non sono mancati i momenti degni di nota. Oltre al confronto tra Antonella Fiordelisi ed il suo ormai ex fidanzato Gianluca Benincasa, abbiamo scoperto anche il risultato dell’ultimo televoto che vedeva protagonisti Attilio Romita, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Il preferito della serata è stata proprio Nikita, come emerso da gran parte dei sondaggi (compreso il nostro).

Ecco quali sono state le percentuali: Nikita è stata preferita dal 52% degli spettatori, George dal 33% ed infine Attilio ha ricevuto solo il 15% delle preferenze. La preferita ha deciso di mandare Attilio al televoto.

A proposito di nomination, ecco come si sono svolte. I concorrenti immuni scelti dai Vipponi sono stati: Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Luca Salatino. Orietta e Sonia hanno deciso di rendere immune Patrizia Rossetti. Spazio alle nomination vere e proprie:

Attilio ha nominato Pamela Prati

Pamela ha nominato Edoardo Donnamaria

Edoardo ha nominato Pamela

Giaele De Donà ha nominato George Ciupilan

Daniele Dal Moro ha nominato Alberto

George ha nominato Giaele

Antonella ha nominato George

Alberto ha nominato Daniele

Wilma Goich ha nominato Pamela Prati

Antonino ha nominato Edoardo

Nikita Pelizon ha nominato Giaele

Charlie ha nominato Giaele

Patrizia ha nominato Pamela

Luca Salatino ha nominato Giaele

I nominati della 15a puntata del Grande Fratello Vip 7 sono stati: Pamela Prati, Attilio Romita e Giaele De Donà. Chi dovrà abbandonare la Casa?