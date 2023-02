Chi vuoi salvare tra Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Edoardo, Murgia, Nikita e Oriana? Questa volta sono ben otto i Vipponi finiti in nomination in occasione del secondo appuntamento settimanale con il GF Vip di ieri, 9 febbraio 2023. Una nomination affollata ma importante, perché decreterà il nuovo eliminato dalla Casa: in fondo all’articolo il nostro sondaggio!

GF Vip 7, si vota per l’eliminato: il SONDAGGIO

Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Edoardo, Murgia, Nikita e Oriana: chi tra loro sarà il nuovo eliminato dalla Casa del GF Vip 7? Per uno degli otto Vipponi finiti al televoto, l’avventura nella spiatissima dimora di Cinecittà sta per concludersi.

Nella puntata di lunedì scopriremo chi si salverà e chi, invece, saluterà il resto degli inquilini andando ad aggiungersi alla lista degli eliminati presenti in studio.

Il pubblico da casa, come sempre, potrà esprimere la propria preferenza tramite televoto, ma tradizione vuole che anche su Blogtivvu.com potrete votare il preferito tra gli otto Vipponi a rischio, nel sondaggio a seguire.

