Il Grande Fratello Vip 7, con la sua 32esima puntata ha sfidato la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Nessun eliminato nel secondo appuntamento settimanale ma una nomination piuttosto affollata con ben otto Vipponi al televoto ed a rischio eliminazione. Cosa è successo nel corso della lunga puntata all’insegna del GF Vip?

Grande Fratello Vip 7, 32a puntata: il meno votato

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 7, nonostante la concorrenza del Festival ha goduto di diversi momenti interessanti. Rispetto al televoto però, non c’è stato alcun eliminato.

Il Vippone meno votato è stato Attilio, che per tutta la settimana ha lamentato la sua nomination usando parole discutibili. Per questo è finito al televoto insieme al resto dei nominati ed a Nikita Pelizon, nominata da Alberto nella precedente puntata.

Le nomination

Passiamo ora alle nomination dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7. In merito agli immuni, Antonella Fiordelisi è stata salvata ancora una volta da Sonia Bruganelli, mentre Luca Onestini è il Vippone salvato da Orietta Berti. Per il resto della Casa, gli immuni sono stati: Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Andrea Maestrelli e Alberto De Pisis. Ecco come sono andate le nomination:

Edoardo Donnamaria ha nominato Antonino Spinalbese

Attilio Romita ha nominato Edoardo Donnamaria

Giale De Donà ha nominato Davide Donadei

Daniele Dal Moro ha nominato Nicole Murgia

Oriana Marzoli ha nominato Davide Donadei

Davide Donadei ha nominato Oriana Marzoli

Micol Incorvaia ha nominato Davide Donadei

Nikita Pelizon ha nominato Antonino Spinalbese

Nicole Murgia ha nominato Daniele Dal Moro

In merito alle nomination segrete:

Alberto De Pisis ha nominato Daniele Dal Moro

Edoardo Tavassi ha nominato Davide Donadei

Luca Onestini ha nominato Antonino Spinalbese

Sarah Altobello ha nominato Nicole Murgia

Andrea Maestrelli ha nominato Oriana Marzoli

Antonella ha nominato Micol Murgia.

A finire in nomination sono stati: Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Donnamaria, Nicole, Nikita e Oriana.