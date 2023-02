Chi vuoi salvare tra Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon? Sono loro quattro i Vipponi finiti in nomination nel corso della 33esima puntata del GF Vip andata in onda questo lunedì 13 febbraio 2023. Dopo l’eliminazione di Attilio Romita si riaprono i giochi: chi vuoi salvare tra i quattro concorrenti? Potrai esprimere la tua preferenza nel sondaggio in fondo!

GF Vip 7, si vota per il preferito: il SONDAGGIO

Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon: quattro grandi protagonisti di questa settima edizione del GF Vip. Uno di loro si salverà dal televoto ed avrà un compito particolarmente importante.

Così come accaduto nelle ultime puntate del reality, infatti, il preferito dal pubblico da casa si salverà dalle prossime nomination e potrà decidere chi, tra gli altri Vipponi al televoto, mandare direttamente in nomination in vista della puntata successiva che sarà eliminatoria.

Se il pubblico da casa potrà come sempre esprimersi tramite televoto, voi potrete invece esprimere la vostra preferenza nel sondaggio di seguito. Chi vuoi salvare tra i quattro Vipponi nominati?

GF Vip 7: Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese o Nikita Pelizon, chi vuoi SALVARE? Antonella Fiordelisi

Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli

Nikita Pelizon Vota