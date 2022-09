Il fidanzato turco di Gegia, Mehmet, esiste o c’è odore di truffa? Ce lo chiediamo da giorni, esattamente da quanto la Vippona ha raccontato del loro curioso incontro in aeroporto e del colpo di fulmine. Si tratta di un nuovo Mark Caltagirone in salsa turca? I dubbi sono venuti a Giovanni Ciacci ma anche a molti utenti social.

Gegia e il fidanzato turco Mehmet, chi è?

Gegia, nel frattempo, si dice innamorata come non mai del suo turco Mehmet, conosciuto il 16 aprile scorso in aeroporto. Da allora per l’attrice è scoccata la scintilla:

Prima di conoscere Mehmet ero sola da 11 anni. Pensavo solo a mio padre, a mia madre e al lavoro che mi ha aiutato tantissimo. Avevo chiuso con gli uomini. Un giorno mi trovo all’aeroporto di Istanbul, stavo andando a Dubai quando l’ho incontrato. Ha un viso bellissimo, angelico. Ero al bar e l’aeroporto era deserto perché c’era il ramadan. Stavo parlando con la barista e non riuscivo a farmi capire. A un certo punto mi viene in aiuto questo ragazzo turco. Mi giro e vedo un uomo con un viso bellissimo che mi stava guardando. Mi si è svegliato tutto all’improvviso dopo 11 anni.

Da quell’incontro sarebbero seguite le presentazioni:

Abbiamo cominciato a chiacchierare, mi ha chiesto dove andassi e mi ha detto che aveva 43 anni. Io gli ho risposto che ne avevo 49. Ne ho 63 ma che vuol dire? Mi ha detto che ero molto bella e ci siamo aggiunti su Facebook.

Gegia ha raccontato che Mehmet lavora nei cantieri edili: “fa il saldatore di materiali elettrici”. Dal giorno del loro incontro però non si sarebbero più rivisti. però si sarebbero sentiti spesso e lui le avrebbe raccontato di stare divorziando e di lavorare tanto.

A fiutare puzza di truffa anche un’esperta in materia, Pamela Prati, che le ha consigliato di non illudersi.

Ma chi è davvero Mehmet? Difficile a dirsi. Gegia dice si sentirlo tramite Facebook (ed infatti sono amici). Si chiamerebbe Mehmet Bozkurt, anche se un utente Instagram, contattandolo, avrebbe svelato qualcosa di clamoroso, come raccontato ieri da Giulia Salemi:

Mi hanno scritto che lui ha detto di non conoscerla e che ha insultato chi lo ha contattato.

Si tratta dello stesso uomo? E perché avrebbe detto di non conoscerla? Signorini ha tuttavia annunciato che sarebbe andato a fondo su questa vicenda misteriosa.

