Chi è Mehmet, il misterioso e affascinante fidanzato di Gegia che le avrebbe fatto letteralmente perdere la testa? La concorrente del GF Vip 7 ha avuto modo di raccontare sin dal suo ingresso la clamorosa conoscenza che le avrebbe cambiato la vita. Eppure in rete (ma anche nella Casa) i dubbi sull’identità del misterioso uomo non mancano.

Mehmet, il misterioso fidanzato di Gegia: chi è?

Di Mehmet sappiamo, attraverso i racconti di Gegia, che si tratta di un uomo turco sulla trentina. I due si sono incontrati in aeroporto e per la Vippona si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.Tuttavia ci sarebbe stato solo quel primo incontro, avvenuto fortuitamente in aeroporto e poi tante telefonate.

Durante una chiacchierata nella spiatissima Casa, Gegia ha raccontato:

Ci sentivamo un po’ sì e un po’ no, poi il 30 agosto gli è partita… e mi ha scritto ‘I love you Gegia’. Se parliamo in inglese? Per forza! Quando lui mi chiama con le videochiamate è talmente bello, appena docciato, stanco di 14 anni che costruisce case… Lui è una specie di muratore e saldatore. E’ un amore che non ho mai avuto in vita mia. Io mi sono innamorata come non mi innamoravo da 20 anni!

Parlando con Giovanni Ciacci, tuttavia, quest’ultimo avrebbe avvertito vibes di truffa, così come molti utenti online. Nelle ultime ore, su Twitter, sta circolando insistentemente la testimonianza (vera o presunta) di una utente che avrebbe provato a contattare il misterioso presunto fidanzato di Gegia. I due avrebbero iniziato una conversazione per metà in inglese e per metà in italiano (!) fino a quando l’utente non gli avrebbe mostrato una foto di Gegia che bacia Marco Bellavia. La reazione dell’uomo? “Mehmet non sa chi sia Gegia, o almeno così dice”, ha scritto l’utente Twitter prima di mollare la presa dopo aver avuto delle sensazioni poco piacevoli.

Ma dunque, il misterioso Mehmet esiste davvero? O stiamo di fronte alla versione aggiornata del famigerato ed inesistente Mark Caltagirone?