Nella giornata di ieri Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello in seguito alla straziante notizia della morte del padre. Un lutto inaspettato e che ha gettato nello sconforto i fan dell’attrice e molti inquilini. Non tutti però, a partire da Giuseppe Garibaldi.

Ad intervenire contro i comportamenti di alcuni inquilini del Grande Fratello è stato lo stesso padrone di casa del reality, Alfonso Signorini, che ha criticato aspramente gli atteggiamenti dei concorrenti, tra cui Giuseppe Garibaldi.

Il calabrese, infatti, avrebbe mostrato un’assenza totale di empatia rispetto a quanto accaduto a Beatrice Luzzi, con la quale ha anche condiviso momenti di intimità. Come se nulla fosse, infatti, avrebbe scherzato fingendo di baciare sulla bocca uno schiaccianoci.

Sono numerosi i video che immortalano i momenti di goliardia fuori luogo di Garibaldi, ed a riprenderlo è stata anche una ex inquilina, Valentina Modini. L’ex gieffina ha commentato:

Vado in montagna pronta per andare a fare ossigenare il cervello. Perché io ne ho bisogno. Io che sono uscita al televoto con una persona che ieri sera stava limonando con uno schiaccianoci di legno, la sera in cui è morto il papà di una concorrente. Io me lo meritavo sicuramente e sono qui a rosicare, forse sì o forse no, chi può dirlo.