Colpo di scena a Ballando con le Stelle a poche ore dalla finalissima di stasera 23 dicembre. Gabriel Garko, doppiamente infortunato, si ritira dallo show. Ad anticiparlo è il sito DavideMaggio.it.

Gabriel Garko si ritira da Ballando con le Stelle

Sin dalla prima puntata Gabriel Garko ha dimostrato di avere le carte in regola non solo per arrivare in fondo all’edizione di Ballando con le Stelle 2022 ma eventualmente anche di vincerla.

Ad interrompere la sua marcia trionfale però non è stato un infortunio, bensì due, i quali hanno letteralmente interrotto il suo percorso a Ballando. Ma a poche ore dalla messa in onda, DavideMaggio.it anticipa:

Ebbene, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Gabriel Garko lascerà Ballando con le stelle. Stasera nel corso della finalissima del programma di Milly Carlucci, l’attore getterà ufficialmente la spugna a causa del suo infortunio. Nello specifico Garko canterà e poi lascerà il palcoscenico. Il suo ritiro rimescola gli equilibri della finale.

A questo punto, a contendersi la finale saranno: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alessandro Egger e Tove Villfor e i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Chi sarà il vincitore della 17esima edizione di Ballando con le Stelle 2022?