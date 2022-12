Lorenzo Biagiarelli è ufficialmente fuori dai giochi in occasione della finale di Ballando con le Stelle che si disputerà stasera su Rai1. Nella passata puntata ha perso la sfida per il ripescaggio e per lui l’avventura a Ballando si è conclusa definitivamente.

Lorenzo Biagiarelli, come ha reagito quando gli hanno proposto Ballando e le parole di Selvaggia

Nelle ultime ore, proprio alla vigilia della finale, la compagna e giurata Selvaggia Lucarelli è intervenuta sia su Instagram con un lungo sfogo accompagnato da un video esplicativo sull’esperienza di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle che con una intervista a FQMagazine.

Tra le varie domande, la giornalista si è soffermata anche su come Lorenzo avrebbe reagito alla proposta di prendere parte allo show di Milly Carlucci:

A me l’idea divertì molto, a lui sembrò folle tanto che inizialmente disse no. Poi l’ho convinto dicendogli “è stato un anno faticoso, hai subito i disastri della mia famiglia, vai a prenderti il tuo spazio, ad alleggerirti”. Sono stata profetica come Paolo Fox sul 2020. Che (la sua presenza, ndr) fosse un espediente per le dinamiche era chiaro. Ma dopo sette anni, da alcune persone che consideravo amiche mi aspettavo un atteggiamento diverso, più rispettoso quantomeno nei suoi confronti. Anche perché Lorenzo non era “quello che portava i caffè”: con alcuni giurati siamo usciti a cena, ci siamo visti tante volte fuori Ballando, c’era un bel rapporto. Non mi aspettavo un trattamento di favore, ma almeno uguale a quello riservato agli altri.

A tal proposito la Lucarelli ha scritto un lungo post che si conclude così:

E mi spiace proprio per Lorenzo Biagiarelli soprattutto, a cui piaceva tantissimo ballare (mi chiedeva da anni di andare a un corso insieme e io sempre NO) e non se lo meritava. Questo sì, è colpa mia. p.s. Lorenzo si difende benissimo da solo ma lui giustamente è già oltre e vuole voltare pagina. Io in questo caso sto difendendo me stessa, spero sia chiaro.