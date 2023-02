I funerali di Maurizio Costanzo oggi: dove seguirli in diretta tv e streaming e perché non ci sarà Marta Flavi

Si terranno oggi, lunedì 27 febbraio, i funerali solenni di Maurizio Costanzo, presso la Chiesa degli Artisti a Roma. In centinaia, tra amici, parenti, colleghi, saranno presenti per l’ultimo saluto al grande giornalista e conduttore, scomparso all’età di 84 anni in seguito a complicanze sopraggiunte dopo un intervento chirurgico di routine.

Funerali Maurizio Costanzo in diretta tv

Dopo la camera ardente aperta per due giorni, durante i quali in centinaia hanno potuto salutare il celebre volto televisivo, oggi si terranno i funerali di Costanzo, in una Piazza del Popolo certamente affollata. La cerimonia inizierà alle 15.00. Quella di oggi sarà ufficialmente l’ultima tappa dell’omaggio pubblico a Maurizio Costanzo.

Chi non potrà essere presente a Roma ed assistere alle celebrazioni, i funerali di Costanzo saranno comunque trasmessi in diretta tv, sia su Rai1 che su Canale 5.

La Rai ha pensato ad una diretta a partire dalle ore 14.00 durante la puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.

Non poteva mancare Mediaset, con lo speciale di Verissimo ‘Ciao Maurizio’, dalle ore 14.10 su Canale 5. Sarà Silvia Toffanin ad accompagnare il pubblico: diretta da piazza del Popolo ci saranno i giornalisti del Tg5 Dario Maltese e Susanna Galeazzi, mentre in studio da Milano Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli. Saltano dunque i daytime di Uomini e Donne ed Amici.

I funerali di Costanzo potranno infine essere seguiti anche in streaming sulle piattaforme RaiPlay e MediasetInfinity.

Perché Marta Flavi non ci sarà

Tra i grandi assenti ai funerali di Costanzo, una delle sue quattro mogli, Marta Flavi. La conduttrice, sposata con il giornalista per un solo anno, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha ricordato la loro storia e la separazione ed ha spiegato perché non sarà presente ai funerali oggi: “Sarebbe poco elegante”.