Sabrina Ferilli, appresa la drammatica notizia della morte di Maurizio Costanzo, ha messo da parte tutti gli impegni lavorativi per correre dalla sua amica Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli, meraviglioso gesto per Maria dopo la morte di Costanzo

L’attrice si trovava a Tokyo per lavoro proprio quando ha scoperto della morte di Costanzo. Sabrina Ferilli, per poter stare accanto a Maria De Filippi, ha prenotato il primo volo diretto per Roma per poterla riabbracciare il più presto possibile.

“Arrivo”, ha scritto pubblicando una foto sui social in cui ha mostrato ai follower di essere in aeroporto. I fan, quindi, hanno immediatamente collegato la storia Instagram alla brutta notizia sulla scomparsa Maurizio Costanzo.

non io che immagino Maria dire a Sabrina di non stare a tornare ma lei che non la ascolta come sempre e prende il primo volo 😢🥰 pic.twitter.com/egM0wAw6hX — Chiara (@deferillilez) February 26, 2023

La Ferilli, nell’attesa di arrivare in Italia per poter abbracciare Maria De Filippi, ha commentato il video del selfie richiesto alla conduttrice che ha postato Selvaggia Lucarelli denunciando l’accaduto:

Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffancul* al primo telefono che vedevo.

Pronta la replica di Sabrina (grande amica anche di Selvaggia):