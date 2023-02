Mentre è in corso la camera ardente allestita in Campidoglio e che accoglie le esequie di Maurizio Costanzo, succede qualcosa che stona fortemente con il cordoglio generale. In tv va in scena il ricordo e l’omaggio al compianto giornalista e conduttore tv, mentre a pochi passi dalla sua bara c’è chi chiede selfie a Maria De Filippi.

Selfie con Maria De Filippi davanti alla bara di Costanzo

Scene a dir poco raccapriccianti, quelle che si vedono sui social in queste ore e che stanno facendo indignare volti noti e colleghi di Costanzo. In Campidoglio da ieri è in corso una silenziosa sfilata di volti noti, giunti per l’ultimo saluto al conduttore e giornalista.

Tra i tanti presenti, anche molta gente comune giunta per la pura sensazione di “esserci”. Curiosi a caccia di selfie, pronti a fermare una addolorata Maria De Filippi per quello scatto da postare sui propri social.

Un selfie-ricordo nel giorno più doloroso per la conduttrice che, nascosta dietro occhiali scuri, si è concessa in dignitoso silenzio a quelle richieste fuori luogo che ora tanto fanno indignare. Tra coloro che si sono espressi pubblicamente, anche Rita Dalla Chiesa:

Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre.

